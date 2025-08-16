Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını - Son Dakika
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisi Yangını

16.08.2025 19:39
Nilüfer'deki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Çalı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. İş yerinden yayılan dumanları farkeden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak, söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, tesiste hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Barış YILMAZ-Abdulselam UĞUR/ BURSA

Kaynak: DHA

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
17:20
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
Mansur Yavaş'tan AK Parti saflarına geçeceği iddialarına yanıt
