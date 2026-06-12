Bursa\'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin çevre güvenliğini aldığı bölgede, itfaiye erleri Bursa'nın birçok noktasından dumanı görülen yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.