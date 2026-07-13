Bursa'da Göçmen Kaçakçılığına Baskın - Son Dakika
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Bursa'da Göçmen Kaçakçılığına Baskın

Bursa\'da Göçmen Kaçakçılığına Baskın
13.07.2026 12:57
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Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde 6 yabancı tespit edildi, 2 organizatör gözaltına alındı.

BURSA'da göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde, kimliksiz ve kaçak çalıştırılan 6 yabancı uyruklu kişi tespit edildi. 2 organizatör gözaltına alınırken, 19 yabancı uyrukluyu sigortasız çalıştıran işletmelere de idari işlem uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Nilüfer ilçesindeki bir iş yerinde denetim yapıldı. Kontrollerde, 6 yabancı uyruklu kişi tespit edilirken, bunlardan 4'ünün kimliksiz, 2'sinin ise Bursa'ya kayıtlı oturma iznine sahip olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı belirlendi. Yabancı uyruklu kişiler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, işletmedeki 2 organizatör gözaltına alındı.

207 YABANCI UYRUKLU SORGULANDI

Diğer yandan Osmangazi ilçesinde 4 umuma açık iş yerinde gerçekleştirilen uygulamada, toplam 207 yabancı uyruklu sorgulandı. Ekiplerin kontrollerinde 6 kimliksiz, 1 vize ihlali yapan ve 2 başka ile kayıtlı oturma izni bulunan yabancı uyruklu tespit edildi. Kimliksiz ve vize ihlali yapan kişiler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 19 yabancı uyruklu kişiyi sigortasız çalıştırdığı belirlenen iş yerlerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) denetmenleri tarafından idari işlem uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Göçmen, Bursa, Son Dakika

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