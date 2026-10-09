Bursa'da güzellik merkezi cinayeti davası sanığın huzurda savunması için ertelendi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadının silahla öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kadına karşı kasten öldürme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal" suçlarından dava açılan tutuklu sanık Halit D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bulunduğu cezaevinden katıldı.

Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

İlk celsede rahatsızlığını öne sürerek savunma yapmayan sanık, yine rahatsız olduğunu belirterek, savunma yapabilecek durumda olmadığını ifade etti.

Müştekileri dinleyen mahkeme heyeti, sanığın gelecek celse huzurda savunma yapmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Mart ayında, Konak Mahallesi Lefkoşe Caddesi'ndeki bir plazanın dördüncü katındaki güzellik merkezinde silah seslerini duyanlar, polise ihbarda bulunmuştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı kırarak içeri girmiş ve olay yerinde Nagihan K. ile Halit D'yi başlarından vurulmuş halde bulmuştu???????.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Nagihan K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.