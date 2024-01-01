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Bursa'da Hafriyat Kamyonu Yaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Hafriyat Kamyonu Yaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Yenibağlar Mahallesi Karbiye Caddesi'nde yolda yürüyen Ramadan K., hafriyat kamyonunun çarpması sonucunda ağır yaralandı. Kamyonun altında sürüklenen Ramadan K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyonun çarpması ve yere düşen Ramadan K.'nin sürüklenmesi yer alıyor.

Bursa\'da Hafriyat Kamyonu Yaya Çarptı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
01.01.2024 - 19:33,
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yolda yürüyen bir kişi, hafriyat kamyonunun çarpması sonucunda ağır yaralandı.

Yenibağlar Mahallesi Karbiye Caddesi'nde Muammer K. yönetimindeki hafriyat kamyonu yolda yürüyen Ramadan K'ye çarptı.

Kamyonun altında sürüklenerek ağır yaralanan Ramadan K. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hafriyat kamyonunun Ramadan K'ye çarpması, dengesini kaybederek yere düşen Ramadan K'nin yerde sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: AA
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