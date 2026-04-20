Bursa'da İmar Rüşveti Davası Başladı

20.04.2026 18:39
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve 20 sanık, rüşvet ve imar kirliliği suçlamalarıyla yargılanıyor.

Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklardan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, dönemin Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, bazı müteahhitler, belediye çalışanları ile tutuksuz sanıklar katıldı.

Savunmasını yapan Turgay Erdem, başkanlığı döneminde Nilüfer bölgesinde kentsel dönüşümün yoğun olduğunu, belediye olarak o yıllardaki imar yönetmeliğini uyguladıklarını anlattı.

Bunu ev alan, bir an önce evine yerleşmek isteyen vatandaşın mağdur olmaması için yaptıklarını belirten Erdem, dosya kapsamında hazırlanan raporların eski imar yönetmeliğine göre değil, yeni yönetmeliğe göre düzenlendiğini, dolayısıyla yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti.

Erdem, sanık Emin A'ya ait çek tahsil edilerek kendisine villa aldığı yönündeki iddianın doğru olmadığını ileri sürerek, "Peşinatını vererek aldığım villanın ödemelerini Şevki F'ye yaptım. Bununla ilgili benim bir borcum yok. Çekin Emin A'ya ait olduğunu maalesef iddianamede öğrendim. Muhasebede yanlışlık olduğu kanaatindeyim." dedi.

Makamında rüşvet aldığı iddialarını da yalanlayan Erdem, odasında kamera bulunduğunu ve 24 saat izlendiğini, "kutuda rüşvet" iddialarının magazinsel olduğunu öne sürdü.

Erdem, hastane inşaatı için sanık Hulusi K'den rüşvet almadığını, mimarlık firmasıyla söz konusu inşaat şirketinin anlaşmazlık yaşadığını belirterek, "Biz iki taraf arasında kaldık. Para alışverişi yok, bana para verdiğini iddia edemez. Böyle bir şey kesinlikle yok." diye konuştu.

Turgay Erdem, eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Y'nin belediyede otorite kurup resmi işlere aracılık ettiği iddialarının ise asılsız olduğunu savundu.

Eşiyle Fırat Y. arasındaki para transferleri sorulan Erdem, söz konusu kişinin döşemeci olduğunu ileri sürerek, "İsim benzerliği vardır. Herhangi bir ticari ilişki ya da ödeme söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

"Tarihte örneği olmayan şeyler oldu"

Soruşturmanın başlangıcında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren inşaat firması sahibi sanık Emin A. da başka bir suçtan cezaevine girdiğinde Turgay Erdem ve Ekrem P'nin kendisine ulaşarak insanların zarar görmemesi adına 87 dairesini üzerlerine almak istediğini ve bunu kabul ettiğini anlattı.

Daha sonra bu daireleri geri alamadığını ileri süren Emin A, "Sonrasında bunu, bu daireleri ele geçirme adına yaptıklarını anladım. Aylarca gittim geldim, bu durumu düzeltmeye çalıştım. Onlar beni şikayet etmeden ben onları şikayet etmeye karar verdim." diye konuştu.

İddianamede yer alan 12 olaya ilişkin beyanda bulunan Emin A, Macrocity projesinde arazinin yap-işlet-devret yoluyla Ekrem P'ye verildiğini, Ekrem P'nin daha sonra burasının tapusunu aldığını iddia ederek, "Tarihte örneği olmayan şeyler oldu. Osmangazi Köprüsü'nü, onu yapan müteahhide verdiler gibi düşünün." dedi.

Emin A, sadece 1 projesi için 4 milyon lira çek verdiğini anlatan sanık, "Ben o kadar çok rüşvet verdim ki ne kadar para verdiğimi hatırlamıyorum. Yaşım kadar rüşvet verdim." ifadelerini kullandı.

Projelerde emsal artışı almak istediği zamanlarda da ödeme yaptığını belirten Emin A, "Aslında Turgay Erdem de masum. O Mustafa Bozbey tarafından sömürülmüş bir insan. Erdem'in kalp rahatsızlığı var. Bozbey, Erdem'in rahatsızlığından dolayı yargılanamayacağını düşündü." savunmasını yaptı.

Emin A, örgüt üyeliği iddiasını da kabul ederek, "Turgay Erdem örgütün lideriydi. Üye olarak hem rüşvet verip hem de aracılık yaptığım insanlar vardı." dedi.

Bu arada, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in, Turgay Erdem ile Bursa 53. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davanın, bu davayla birleştirilmesi kararlaştırıldı.

Diğer bazı sanıkların da dinlenmesiyle devam eden duruşma yarın da görülecek.

Soruşturma süreci

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Ersel Ç. ve Berk O. ile tutuksuz Şemsi O, Fırat Y, Ufuk T, Mustafa A, Şener A, ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA

