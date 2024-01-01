 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da İnşaat Alanına Otomobil Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da İnşaat Alanına Otomobil Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yol ve dere ıslah çalışması yapılan inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı ve sağlık ekipleri tedavi etti.

Bursa\'da İnşaat Alanına Otomobil Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı
01.01.2024 - 23:14,
Abone Ol

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yol ve dere ıslah çalışması yapılan inşaat alanına düşen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Çalı Mahallesi Ahıska Caddesi'nde merkez istikametinden Yaylacık Mahallesi'ne giden Ercan V. idaresindeki 16 AFS 390 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikten yol ve dere ıslah çalışması yapılan inşaat alanına düştü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı gören vatandaşlar sürücüyü otomobilden çıkardı.

Sağlık ekipleri yaralı sürücünün ayakta tedavisini yaparken, otomobil vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bursa, Yerel Haberler, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da İnşaat Alanına Otomobil Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:25:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da İnşaat Alanına Otomobil Düştü, Sürücü Hafif Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement