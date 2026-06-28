Bursa'da İnsaat Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Bursa'da İnsaat Duvarı Çöktü

Bursa\'da İnsaat Duvarı Çöktü
28.06.2026 16:09
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Bursa'da bir inşaatın bitişiğindeki sitenin istinat duvarı çöktü, olay cep telefonuna yansıdı.

BURSA'da yapımı devam eden bir inşaatın bitişiğindeki sitenin istinat duvarı gürültüyle çöktü. Olay, cep telefonu ile görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Eğridere Sokak'ta meydana geldi. Yapımı süren bir inşaat çalışmasının hemen yanında bulunan sitenin istinat duvarı, bilinmeyen nedenle çöktü. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı emniyet şeridiyle kapattı. İtfaiye ekipleri ise olası ikinci bir çökme riskine karşı bölgede ve inşaat alanında inceleme yaptı. Bazı kişiler, olası tehlikeye karşı araçlarını güvenli alanlara çekti.

İnşaat duvarının çöktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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