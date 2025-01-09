Bursa\'da İş Kadınları Ödülleri 28 Şubat\'ta

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Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri 28 Şubat'ta verilecek.

Kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, dernek üyelerinin 31 farklı sektörel dağılımı ve faaliyet alanları içerisinde bulunduğunu belirterek, üyelerin dağılımlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştığını söyledi.

Derneğin başlıca projelerinden olan gönüllü koçluk çalışmalarının da 16 yıldır devam ettiğini belirten Şençayır, "Üniversite 3'üncü ve 4'üncü sınıf kız öğrenciler için farkındalık yaratarak, kariyer adımlarında yol haritası olmak ve yolda kalmalarını sağlamak adına BUİKAD üyeleri olarak hepimiz gönüllü koçluk yapıyoruz. Bugüne kadar toplamda 600 kız öğrenciye ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız." dedi.

Şençayır, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek gelenekselleşen İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri'nin 28 Şubat'ta Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda verileceğini aktardı.

Bu yıl verilen ödüllere yeni bir kategori eklendiğini dile getiren Şençayır, şunları kaydetti:

"İş yaşamında başarılı kadın ödüllerinde kategorilerimiz, 'Yılın en başarılı iş kadını', 'Yılın fark yaratan kadını', 'Yılın kadını destekleyen şirketi', 'Bursa'nın en başarılı kadın yöneticisi', 'Bursa'nın en başarılı girişimci kadını', 'Bursa'nın en başarılı iş kadını ve BUİKAD özel ödülleri'dir. Bu yıla özel olarak ilk kez ödül vereceğimiz yeni bir kategori ise 'BUİKAD Fark Yaratan Genç Girişimci Özel Ödülü' olacaktır."