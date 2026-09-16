Bursa'da iskeleden denize düşen kişi boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Bursa'da iskeleden denize düşen kişi boğulma tehlikesi geçirdi

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Bursa\'da iskeleden denize düşen kişi boğulma tehlikesi geçirdi
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BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeleden denize düşen R.K. (25), Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde iskeleden denize düşen R.K. (25), Sahil Güvenlik ekiplerince sudan çıkarıldı. Ambulansta kalp masajı yapılan R.K., hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Hisar Mahallesi'nde bulunan iskelede meydana geldi. İskelede bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düşen R.K.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince bota alınarak karaya çıkarılan R.K.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansta bir süre kalp masajı uygulanan R.K., ardından Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan R.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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