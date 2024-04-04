Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarına yapılan istinat duvarından düşen kadın yaralandı.
Uludağ'ın yamaçlarındaki Kireç Ocakları mevkisinde Sibel İlvanlar (22), yol kenarına yapılan yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından ağaçlarla kaplı araziye düştü.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sarp araziye halatlarla istasyon kuran ekipler, İlvanlar'ı sedyeyle düştüğü yerden kurtardı.
Hafif yaralanan İlvanlar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da İstinat Duvarından Düşen Kadın Yaralandı - Son Dakika
Bursa'da arkadaşlarıyla eğlenmek için Uludağ yoluna çıkan 22 yaşındaki genç kız, manzara izlemek için çıktığı duvardan aşağı düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen kız, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve diğer kurumların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
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