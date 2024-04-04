Bursa\'da İstinat Duvarından Düşen Kadın Yaralandı

Ankara Yenimahalle'deki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve diğer kurumların yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi ve soğutma çalışmaları devam ediyor.