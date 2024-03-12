Bursa\'da Jandarma Ekipleri Tarafından Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

Sağlık Bakanı Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret ederek AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Koca, esnafı ziyaret ederek fiyatları karşılaştırdı. Bakan Koca, emeklilerin durumuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Vatandaşlar ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti.