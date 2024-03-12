Bursa'da jandarma ekiplerince "huzur ve güven uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinelerine yönelik 17 ilçede yapılan uygulamaya 109 ekipte 343 personel katıldı.
Uygulamada 292 iş yeri ve 6 dernek denetlendi, 3 bin 655 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı.
Çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı, 15 kişi hakkında idari ve 2 kişi hakkında ise adli işlem yapıldı, 1 kişi gözaltına alındı.
Uygulamada 15 bin 97 lira para cezası uygulanırken, 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Jandarma Ekipleri Tarafından Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi - Son Dakika
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü MLKP'ye üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Diğer 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, 22 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen zincirleme baskınların ardından yapılan en son operasyondur.
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücünün babası ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Kazada hayatını kaybeden kişinin babası olan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Edirne'de jandarmanın kontrol noktasından kaçan 7 düzensiz göçmenin bulunduğu aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücü ve göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra sürücü adliyeye sevk edilerek tutuklandı, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde, Batman ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı 2 şahıs, Kur'an okuyan öğrencilere yardım toplama bahanesi ile vatandaşları dolandırmaya çalışırken jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların kullandıkları araçta yapılan aramada, çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, baba Bülent Cihantimur'un şirket çalışanı olan ve olay günü anne ile oğlunu havalimanına götürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan samanlık yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının soba külünden çıktığı tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'ye tıbbi yardım taşıyan bir tırı çocuklar için medikal kitler içerisinde bulunan medikal makaslar nedeniyle geri çevirdiğini açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası devam ediyor ve insani yardımların teslimatı zorlaşıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesi'ni ve Mamak esnafını ziyaret ederek AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı'ya destek istedi. Hastanede tedavi gören hastalarla sohbet eden Koca, esnafı ziyaret ederek fiyatları karşılaştırdı. Bakan Koca, emeklilerin durumuyla ilgili soruya Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağı sözünü verdiğini belirtti. Vatandaşlar ise Türkiye'deki sağlık sisteminin dünyaya kıyasla çok daha iyi olduğunu ifade etti.
Bursaspor, Serik Belediyespor'la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?