Bursa'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

08.05.2026 13:44
Bursa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

Ekiplerce 4 şüpheliye ait 3 depo ile bir araçta yapılan aramalarda, 437 bin bandrolsüz makaron, 59 bin 780 adet makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 388 kilogram açık sarmalık kıyılmış tütün, 164 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 200 kilogram yurt dışı kaynaklı nargile kömürü, 52 kilogram paketlenmiş bandrollü sarmalık kıyılmış tütün ile 100 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Aramalarda 9 bin boş sigara kutusu, 59 bin şeffaf naylon sigara poşeti, 2 tam otomatik dijital sigara basma makinesi, 2 hava kompresör makinesi, 2 hassas terazi ve 4 sigara basma haznesi bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
