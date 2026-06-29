Bursa'da kaybolan adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan adamın cesedi bulundu

Bursa\'da kaybolan adamın cesedi bulundu
29.06.2026 16:40
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Mahmut Kalkan, ıhlamur toplarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mahmut Kalkan'ın (70), dere yatağında cesedi bulundu. Kalkan'ın, ıhlamur toplarken kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan Mahmut Kalkan, dün sabah saatlerinden ıhlamur toplamak için ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Kalkan akşam eve dönmeyince ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Kalkan'ın bulunması için arama çalışması başlatılırken, Uludağ eteklerindeki ormanda yürüyüşe çıkan dağcılar, dere yatağında hareketsiz yatan kişiyi görünce 112 Acil çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, cesedin Mahmut Kalkan'a ait olduğunu belirledi. Ihlamur toplarken kayalıklardan düşerek öldüğü değerlendirilen Kalkan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaybolan adamın cesedi bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Arzu Kağıt Arzu Kağıt:
    Vay be! Ayaklanmış yani. Komşu amcam da geçen sene böyle bir şey yaşamıştı neredeyse. İnsan böyle yerlerde çok dikkat etmeli sos 0 0 Yanıtla
  • Burhan Ustundag Burhan Ustundag:
    Maalesef böyle olaylar her sene oluyor. Belki bu sefer bir şeyler değişir diye düşünüyoruz ama sonuçta hiçbir şey değişmiyor, insanlar yine aynı şeyleri yapıyor. Umarım ailesi sabır gösterir bu günlerde. 0 0 Yanıtla
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