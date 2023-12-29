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Bursa'da kaybolan işitme ve konuşma engelli genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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Bursa'da kaybolan işitme ve konuşma engelli genç için arama çalışması başlatıldı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Ahmet Karataş, evine dönmediği için kayboldu. Ailesi tarafından ihbar edilen Karataş'ı bulmak için jandarma, AFAD, NAK ve MAG-DER'den oluşan arama-kurtarma ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa\'da kaybolan işitme ve konuşma engelli genç için arama çalışması başlatıldı
29.12.2023 - 09:08,  Güncelleme: 09:09
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BURSA'da kaybolan işitme ve konuşma engelli Ahmet Karataş (20) için arama çalışması başlatıldı.

Gemlik ilçesinde yaşayan Ahmet Karataş, öğle saatlerinde çıktığı evine bir daha dönmedi. İşitme ve konuşma engelli olan Karataş'a ulaşamayan ailesi, bir süre sonra ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği'nden (MAG-DER) oluşan arama-kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, en son Narlı Mahallesi ile Yalova Armutlu kırsalında görülen Karataş'ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da kaybolan işitme ve konuşma engelli genç için arama çalışması başlatıldı - Son Dakika
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