BURSA'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. A.E. yönetimindeki 16 AEM 424 plakalı otomobil, önünde giden M.T. idaresindeki 16 S 4624 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kaza: 6 Yaralı - Son Dakika
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