Bursa'da Kaza Sonrası Kavga: Sürücü Yaralandı

23.03.2026 13:01
Bursa'da kaza sonrası çıkan kavgada otomobil sürücüsü, çocuklarının gözü önünde darbedildi.

BURSA'da meydana gelen hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada darbedilen otomobil sürücüsü yaralandı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, 21 Mart'ta akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu. Kazanın ardından taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE DARBEDİLDİ

Hafif ticari araçtan inen 4 kişi, otomobil sürücüsüne saldırdı. Otomobildeki eşi ve çocuklarının çığlıkları arasında darbedilen otomobil sürücüsü, aldığı darbelerle yere yığıldı. Şüpheliler, yere düşen sürücüyü tekmelemeyi sürdürdü. Çevredekiler kavgayı ayırmakta güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, Olaylar, Güncel, Bursa, Kavga, Kaza, Son Dakika

Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Bakan Fidan’dan kritik diplomasi trafiği İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar Bakan Fidan'dan kritik diplomasi trafiği! İran, Mısır, AB ve ABD ile temaslar
Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar 100 milyon TL... Muhittin Böcek iddianamesinde vahim iddialar! 100 milyon TL...
Fenerbahçe’de seçim olacak mı Sadettin Saran tarih verdi Fenerbahçe'de seçim olacak mı? Sadettin Saran tarih verdi
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi
İran’dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak İran'dan kara operasyonuna karşı uyarı: Son derece hızlı ve sert olacak

13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:14
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ameliyata alındı
12:13
İşte Atatürk’ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
İşte Atatürk'ün sevmediği o fotoğraf: Kararname çıkartıldı, dergi toplatıldı
11:59
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi’ne mayın döşenecek
İran: Saldırı olursa Basra Körfezi'ne mayın döşenecek
11:38
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi görüntülendi! Katil zanlısının hareketi dikkat çekti
10:42
Savaşta tehlikeli yakınlaşma İsrail, Türkiye’nin yanı başını vurdu
Savaşta tehlikeli yakınlaşma! İsrail, Türkiye'nin yanı başını vurdu
