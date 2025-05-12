Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta çöp atma ve tavuk besleme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle 4 kişi kesici aletlerle ve darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Komşular Arasında Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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