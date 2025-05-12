Bursa\'da Komşular Arasında Kavga: 4 Yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta çöp atma ve tavuk besleme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle 4 kişi kesici aletlerle ve darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.