Bursa'da kontrolden çıkarak iki bina arasında dik şekilde asılı kalan otomobilde ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi 3. Dağ Sokak'ta seyir halinde olan Mehmet Ulu (70) idaresindeki 16 NU 725 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi nedeniyle yoldan çıktı.
Araç, 3. Dağ Sokak ile Çayır Sokak kesişiminde bulunan iki bina arasındaki dar boşlukta dik şekilde asılı kaldı. Sürücü ise araçta sıkışarak yaralandı.
Kazayı görenlerin yardım çağrısında bulunması üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Ulu'ya ilk müdahaleyi sıkıştığı yerde yaptı. Askıda kalan otomobilin içine giren itfaiye erleri ise demir kesme makaslarıyla şasiyi keserek Ulu'yu sıkıştığı yerden kurtardı.
Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ulu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da kontrolden çıkan otomobilde sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, aday kadroda bulunan tüm futbolcular yer aldı. Takım, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareket edecek.
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 31.923'e, yaralı sayısının ise 74.096'ya yükseldiğini açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret ederek, Adana'nın Türkiye'nin üreten gücü olduğunu belirtti. Bakan Kacır, Adana'da yapılan yatırımlar ve devlet destekleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, bakanlık olarak planlı sanayi alanlarını büyütmek ve yüksek teknoloji üretme kabiliyetini artırmak gibi stratejik hedeflerinin olduğunu ifade etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde balıkçı barınağındaki iki gezi teknesinde çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi. Yangın anını gören bir vatandaş, yangının 15-20 gün sonra olsaydı tüm teknelerin yanabileceğini söyledi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'da gerçekleştirilen bir dizi açılış için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile bir araya geldi. Dinçer, projelerini anlatırken Bakan Uraloğlu'ndan destek sözü aldı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırarak yüksek kesimleri beyaz örtüyle kapladı. Sivrialan köyü Muhtarı Hüseyin Keçeci, bu sene istenilen kar yağışının olmadığını belirtti.
Tüpraş, atık su geri kazanımı ve su verimliliği projeleriyle son 5 yılda 87 milyon ton suyu geri kazanarak üretim süreçlerinde yeniden kullandı. Şirket, 2024 yılında 600 bin ton su tasarrufu hedefliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?