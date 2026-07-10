Bursa'da Merdiven Kazası: Rıza Özgür Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Merdiven Kazası: Rıza Özgür Hayatını Kaybetti

10.07.2026 18:51
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Bursa'da evinin merdivenlerinden düşen Rıza Özgür (51) hayatını kaybetti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'da evinin merdivenlerinden düşen Rıza Özgür (51) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Apartmanın 3'üncü katındaki dairede oturan Rıza Özgür, iddiaya göre evinin önündeki merdivenlerden düşerek başını çarptı. Sabah evlerinden çıkan komşuları, Özgür'ü yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Özgür'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Özgür'ün cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'nun morguna kaldırıldı. Rıza Özgür'ün yazlıkta olduğu öğrenilen annesi, oğlunun ölüm haberini alıp, evine. Gözyaşlarına boğulan kadını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Muhammet SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Merdiven Kazası: Rıza Özgür Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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