Bursa\'da Metamfetamin Operasyonu

BURSA'da jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 2 kilo 355 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ile Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde yapılan aramada 2 kilo 355 gram metanfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirdi. İş yeri sahibi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.