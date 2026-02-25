Bursa'da Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı - Son Dakika
Bursa'da Meyve Ağaçları Erken Çiçek Açtı

25.02.2026 11:25
Bursa'nın İznik ilçesinde sıcak havalar nedeniyle meyve ağaçları erken çiçek açtı, don endişesi var.

BURSA'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, İznik ilçesinde meyve ağaçları erken çiçek açtı. Erik, nektarin ve şeftali ağaçları beyaz ve pembeye bürünürken, çiftçi zirai don endişesi yaşıyor.

Marmara Bölgesi'nin genelinde olduğu gibi Bursa'da da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcaklığın 15 dereceye ulaştığı İznik'ta meyve ağaçları erken çiçek açtı. Erik, nektarin ve şeftali ağaçları 'yalancı bahar'la beyaz ve pembeye bürünürken, önümüzdeki günlerde beklenen soğuk hava dalgası, üreticileri tedirgin ediyor. Çiçek döneminde yaşanacak bir don olayının meyve tutumunu doğrudan etkileyeceği ve rekoltede ciddi kayıplara yol açabileceği ifade edilirken, bu durumun pazardaki fiyatları da etkilemesi bekleniyor.

'DURUM HİÇ İYİ DEĞİL'

Meteoroloji verilerini sürekli takip ettiklerini söyleyen çiftçi Yusuf Demircan, "Havaların sıcak gitmesiyle erkenci bahar denen olay başımıza geldi, ağaçlarımız çiçek açtı. Erkenci eriklerimiz, erkenci nektarinlerimiz çiçek açtı. Durum hiç iyi değil. Havalar daha soğur, şubatın sonlarına doğru havalar soğuk gidecek. Eksiye düşerse fidanlarımız, ürünlerimiz, mahsullerimiz yanar. Çiftçiler için bu durum kötü olur, ürün satamaz. Aynı zamanda halka satılan ürünler çok fahiş fiyat olur. Ürünlerimiz tekrar açabilir, açma şansları var ama düşük verim olur. Daha az ürün elde edebiliriz. Bu durumda halkımıza yüksek fiyattan satış olacağı için alım gücü olmayabilir" diye konuştu.

'SEZON SIKINTILI BAŞLADI'

Sezonun riskli başladığını ifade eden İznik Ziraat Odası Başkanı Vedat Çakar ise şunları söyledi: "Bu sene yine sıkıntılı bir sezona başlayacakmış gibi gözüküyoruz. Eriklerimizde erken bir uyanma oldu. Nektarin ve şeftali bahçelerinde de var. İleriki dönemde bir don yaşanırsa veya soğuk hava gelirse bunların hepsi büyük ihtimal yanacak. Bu durum da bir üretici için sıkıntı bir de pazar için sıkıntı. Çünkü ürün maliyetleri de artıyor. Hem üretici hem tüketici sıkıntılı bir sezonla başlayacakmış gibi gözüküyor. İnşallah umduğumuz düşündüğümüz gibi olmaz, çiftçi ve üretici için iyi bir sezon gerçekleşir. Soğuk hava dalgası gelmezse daha iyi bir sezon geçireceğimizi görüyoruz."

'KAYIP YÜZDE 100'LERİ BULABİLİR'

Mart ayının belirleyici olacağını söyleyen ve ürünleri korumak için alınabilecek önlemleri anlatan Çakar, "Rüzgar pervaneleri soğuğu kırmak için kullanılıyor. Lastik ve saman gibi şeyler yakılıyor. Eğer soğuk hava dalgası gelirse bunları bu şekilde kırabiliyoruz. Şu an bölgemizde görülen yüzde 20 sıkıntı var ama ileriki günlerde bu sıcak hava dalgası devam ederse ve ardından soğuk hava dalgası gelirse bu kayıp yüzde 80'leri, yüzde 100'leri bulabilir tıpkı geçen sene olduğu gibi" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, İznik, Bursa, Son Dakika

