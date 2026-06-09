Bursa'da Modern Hayvan Bakımevi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Modern Hayvan Bakımevi Açıldı

Bursa\'da Modern Hayvan Bakımevi Açıldı
09.06.2026 14:42
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Yenişehir'de kurulan Hayvan Bakımevi, sokak hayvanları için geniş bir yaşam alanı sunuyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı açıldı.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplam 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan "Yenişehir Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı", ameliyathanelerinden röntgen cihazlarına, geniş doğal alanlarından can dostların stresini azaltacak klasik müzik yayınına kadar sunduğu vizyoner hizmetlerle Türkiye'ye örnek olacak.

Tesiste görev yapacak 2 veteriner hekim, 2 tekniker ve 4 destek personeli olmak üzere toplam 8 kişilik uzman ekip, popülasyonu kontrol altına almak adına ilk etapta ayda 60 hayvanı kısırlaştırmayı hedefliyor.

Düzenli olarak yapılacak çip uygulamaları, aşılamalar, iç ve dış parazit tedavileriyle hem hayvan sağlığı hem de halk sağlığı üst düzeyde korunacak. Aynı anda 200 hayvana hizmet verecek kapasitedeki tesis, ihtiyaç halinde 400 hayvana kadar genişletilebilecek.

Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, açılışta yaptığı konuşmada, tesisin sokak hayvanları için önemli bir yaşam alanı oluşturduğunu belirterek, hayvanların burada daha sağlıklı ve konforlu koşullarda yaşamlarını sürdürebileceğini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da Büyükşehir Belediyesi olarak hayvanların daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için barınakları hizmete açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de göreve gelmeden önce sokak hayvanları için verdiği sözü tutmanın derin huzurunu yaşadığını belirtti.

Buranın sıradan bir barınak olmadığına dikkati çeken Özel, şöyle konuştu:

"Toplam 13 bin metrekarelik devasa bir alan üzerine kurduğumuz bu tesis, sadece Bursa'nın değil, Güney Marmara'nın en büyük, en modern hayvan bakımevlerinden biri haline geldi. Burada, tam donanımlı ameliyathane ve muayene odaları, karantina ve yoğun bakım üniteleri, röntgen ve ultrason cihazları, anne-yavru yaşam alanları, tekli konaklama alanları, operasyon sonrası müşahede bölümleri, geniş ve ferah doğal yaşam alanları bulunuyor. Biz inanıyoruz ki burası Bursa'nın ve bölgemizin en güçlü yaşam ve rehabilitasyon merkezi olacak."

Bursa Milletvekili Ayhan Salman ve Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay da birer konuşma yaptı.

Program, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın duaları eşiğinde gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tamamlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Modern Hayvan Bakımevi Açıldı - Son Dakika

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