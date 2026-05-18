Bursa'da Nişanlısının Babası Öldürüldü
Bursa'da Nişanlısının Babası Öldürüldü

18.05.2026 04:21
S.Ç., nişanını bozduğu kızın babası Özgür Yelegen'i tabancayla vurup kaçtı, yakalandı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde S.Ç., nişanı bozduğu gerekçesiyle husumet beslediği genç kızın babası Özgür Yelegen'i tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan S.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ç., evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısından kısa süre önce ayrıldı. İddiaya göre nişanlısının, ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bir başkasıyla evlendirilmek istendiğini yönünde duyum alan S.Ç., taksi ile oturdukları mahalleye geldi. Burada genç kızı babası Özgür Yelegen ile tartışan S.Ç., yanında getirdiği tabanca ile art arda ateş açıp, olay yerinden kaçtı.

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yelegen, yakınları tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Yelegen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan S.Ç. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla suç aleti tabancayla yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

