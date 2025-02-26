Bursa'da Öğrenciler, Akran Zorbalığına Dikkat Çekmek İçin Yürüdü

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Yüzlerce öğrenci akran zorbalığıyla mücadele için yürüdü "Zorbalık, suskunlukla büyür"

Lise öğrencilerinden 'Dünya akran zorbalığıyla mücadele' gününde anlamlı etkinlik

BURSA - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yüzlerce öğrenci, son dönemde artan akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yürüdü. Akranlarının dikkatini çekmek isteyen öğrenciler, ellerindeki dövizlerle, büyüklere de dikkatli olmaları konusunda mesaj verdi.

Dünya akran zorbalığıyla mücadele gününe istinaden Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi farkındalık oluşturmak için yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık 250 öğrencinin katıldığı etkinlikte, öğrenciler, ellerinde taşıdıkları "zorbalık, suskunlukla büyür" dövizleriyle günün anlam ve önemi dikkat çekerken, okul önlerinde başlayan yürüyüş kilometrelerce devam etti. Okul heyetinin öğrencilerle hazırladıkları broşürleri vatandaşlara ve gençlere dağıttı. Yürüyüş sonrası Müzik Parkı'nda bir araya gelen öğrenciler bando takımıyla yöresel oyunları oynayıp, dans etti.

Farkındalık oluşturmak için çalışan öğrenciler, "Bugünün anlam ve önemini yaymak istedik. Bununla ilgili çalışma yaptık, broşürler hazırlayıp yürüyüş yaptık. Zorbalığın değil, arkadaşlığın dostluğun yaşatılmasını istiyoruz. Akranlarımızın, ailelerin bu konuda duyarlı olması için böyle bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.

Barış Anadolu Lisesi Okul Müdürü Arif Gök, " Okullarda iki temel işlevimiz var. İşin bir eğitim boyutu var, bir de öğretim boyutu var. Öğretim boyutunu zaten yapıyoruz fakat, önemli olan öğrenilen güzel şeylerin davranışa dönüştürülmesi yani eğitim. Bu yaşlarda özellikle çocuklarımız da çok acımasız olabiliyor. Kendi aralarında bazen fiziksel eksiklikleri ve psikolojik zorbalığı birbirine uyguluyor. Biz bunun yerine dostluğu pekiştirerek farkındalık oluşturmak istedik. Rehber öğretmenimiz ve öğrencilerle güzel bir çalışma hazırladık. Ailelerin ve çocuklarımızın bilinçlendirilmesi için güzel bir etkinlik ortaya çıkardık" dedi.