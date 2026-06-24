Bursa'da Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika
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Bursa'da Orman Girişleri Yasaklandı

24.06.2026 19:46
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Bursa'da orman yangınlarını önlemek amacıyla 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Bursa'da yangın riskinin önlenmesi amacıyla 15 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgedeki sıcaklık değerlerinin artmasıyla oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle kentte orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ormanları yangına karşı korumak amacıyla Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonu toplantısında yaz dönemine ilişkin kararlar alındığı belirtildi.

Bursa'da ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığı belirtilen açıklamada, "İl sınırları içinde yer alan piknik ve mesire alanları, milli park, tabiat parkları ve ekoturizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş gibi faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır. Ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Köy ve mahallelerde anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi gerekçelerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının yasaklandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Valiliğinin 4 Haziran 2024 tarihli ekin hasadı kararına ilave olarak orman içindeki ve bitişiğindeki tarlalarda, ekin hasadı yapılırken çıkabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek için, mahalle muhtarlığına veya biçerdöver sahiplerine traktöre monte edilen ve arazöz vazifesi görebilen en az 2,5 ton kapasiteli ve pompalı su tankerinin biçerdöverlere eşlik ettirilmesi, hasat yapıldıktan sonra ise tarla sahibi tarafından anız yangını çıkmaması için gerekli tedbirler alınacaktır. Hasat zamanı ve hasattan sonra yapılması gerekenler jandarma, emniyet, orman kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilerek gerekli tedbirler alınacaktır. Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici tüm tedbirleri eksiksiz alacaktır."

Açıklamada, enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşların özellikle ormanlık alanlardan geçen enerji hatlarında gerekli bakımları gerçekleştireceği ve yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacağı bildirildi.

Belediyelerin orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde en az 10 metre genişliğinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı dozer, loder, kepçe gibi gerekli iş makinelerini hazır bulundurması belirtilen açıklamada, kaymakamlıklar ve orman işletme müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekiplerinin etkin gözetim ve denetim çalışmalarını yürüteceği aktarıldı.

Ayrıca, belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunlar gereğince adli ve idari işlem yapılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Orman Girişleri Yasaklandı - Son Dakika

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