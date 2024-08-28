Bursa'da Orman Yangını

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1) BURSA'DA ORMAN YANGINI

İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'ndeki ormanda, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 25 arazöz, 10 tanker, 200 personel karadan, 6 uçak ve 3 helikopter de havadan müdahale ediyor. Yangının, yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi. İznik Cumhuriyet Savcılığı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

YANGINA 85 ARAÇ VE 302 PERSONELLE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Bursa'nın İznik ilçesi Mecidiye Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlere Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 85 araç ve 302 personelle karadan müdahale ediliyor.