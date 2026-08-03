Bursa'da Orman Yangını
Orhaneli'de başlayan yangına 3 helikopter ve 6 arazözle müdahale ediliyor.
BURSA'nın Orhaneli ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Gümüşpınar Mahallesi'ndeki ormanda, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 3 helikopter, 6 arazöz ve 44 personelle alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Orman Yangını - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?