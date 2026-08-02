Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarında ölü sayısı 14\'e yükseldi

İsrail’in açıklanan anlaşmaya rağmen Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi.

SOYKIRIMCI İSRAİL PEŞ PEŞE SALDIRDI

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA), Deyr el-Belah kentinin kuzeydoğusunda, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin girişi ile Selahaddin Caddesi'nin kesiştiği noktada sivil bir aracı hedef aldı. Saldırıda araçta bulunan Filistinli 2 kardeş hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği İHA saldırısında 1 Filistinlinin hayatını kaybetti, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı.

İsrail ordusuna ait İHA'nın ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde, el-Ard et-Tayyibe Mülteci Kampı'nın ikinci kapısı çevresindeki bir çadırı hedef aldı.

İsrail'in gece düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk 9 Filistinli hayatını kaybetti

GECE BOYUNCA SALDIRDILAR

Filistin basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu gece boyunca Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzey kesimlerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin güneybatısında bulunan El-Muşaile bölgesinde bir konutu hedef aldı. Saldırıda Filistinli bir çift hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde yer alan El-Karara bölgesinde bir konutun hedef alındığı saldırıda ise anne, baba ve çocukları yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında da bir konut İsrail bombalarının hedefi oldu. Saldırıda anne, baba ve kız çocukları yaşamını yitirdi.

MÜLTECİ ÇADIRLARI HEDEF ALINDI

Gazze kentine düzenlenen saldırıların ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında enkaz altında bir cenine ulaşıldı.

Öte yandan WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Devlet Kavşağı çevresine topçu ateşi açtığı, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail tanklarının bölgede ilerlediği ve Ebu Merahil Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara ateş açtığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Han Yunus kentinin doğu kesimleri ile Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeybatısındaki bölgelere topçu ateşi açtığı kaydedildi.

Gazze kentinin doğu kesimlerinin de yoğun topçu ateşine maruz kaldığı, kentin kuzeyine İsrail helikopterleri tarafından ateş açıldığı belirtildi.

SON 24 SAATTE 7 FİLİSTİLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 23 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1230 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 76 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 804 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 356'ya, yaralı sayısının da 174 bin 185'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'de enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu, ancak ekipman yetersizliği ve İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle ambulans ve sivil savunma ekiplerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi.

İSRAİL, BİR AİLEYİ DAHA NÜFUSTAN SİLDİ

İsrail'in Gazze'ye saldırısında Filistinli bir aile daha nüfustan silindi

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir yerleşim bölgesini hedef alan bombardımanında anne karnındaki 6 aylık bir cenin dahil 4 kişilik bir ailenin tüm fertleri hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu dün gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin merkezinde liman bölgesi yakınlarında bulunan Susi apartmanını hedef alan saldırı düzenledi.

Saldırıda, 33 yaşındaki Abdullah Ebu et-Tayf, 6 aylık hamile eşi 26 yaşındaki Abir Ana ve 5 yaşındaki çocukları Azzam yaşamını yitirdi.

İsrail'in gerçekleştirdiği katliamda hayatlarını kaybeden 4 kişilik Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi.

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze kentinin batısındaki Es-Susi Kulesi yakınlarında bir konuta düzenlediği saldırıda anne, baba ve bir çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin yaşamını yitirdiği, arama kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından bir ceninin çıkarıldığı aktarılmıştı.

Filistin resmi kaynaklarının açıklamalarına göre, İsrail Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımından bu yana en az 2 bin 700 Filistinli ailenin tüm fertleri yaşamını yitirdi.