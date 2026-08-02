Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası - Son Dakika
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Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası

Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun resmi konutunda yıllarca çalışan personelin anlatımları, First Lady Sara Netanyahu’nun çalışma arkadaşlarına yönelik tutumunu yeniden gündeme taşıdı. Kimliği güvenlik gerekçesiyle gizlenen eski çalışan “Y”, konutta ayrımcılık, baskı ve fiziksel müdahale yaşandığını öne sürerken, uygulanan temizlik kurallarının boyutuna ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batı Kudüs’teki resmi konutunda daha önce çalışan ve güvenlik gerekçesiyle tam adı açıklanmayan eski personel, İsrail’in Kanal 12 televizyonuna konuşarak konutta yaşandığını öne sürdüğü olayları anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle “Y” olarak tanımlanan eski çalışan, Sara Netanyahu’nun özellikle Mizrahi kökenli Yahudilere ve yabancı çalışanlara karşı ayrımcı bir tutum sergilediğini öne sürdü. Y, bu kişilere “ikinci sınıf insan” muamelesi yapıldığını iddia etti.

Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: <a class='keyword-sd' href='/basbakanlik/' title='Başbakanlık'>Başbakanlık</a> konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası

Eski çalışanın anlatımları, konuttaki çalışma düzeninin yanı sıra Sara Netanyahu’nun temizlik ve düzen konusunda uygulattığı öne sürülen sıra dışı kurallara da odaklandı.

“TAKINTILI VE İSTİFÇİ" OLDĞU İDDİA EDİLDİ 

Y, Sara Netanyahu’nun konuttaki temizlik ve düzen konusunda aşırı ve takıntılı taleplerde bulunduğunu öne sürdü. Eski çalışan, temizlik konusunda beklentilerin karşılanmadığı durumlarda fiziksel müdahaleye maruz kaldığını iddia ederken, konuta her girişinde ellerini sabunla yıkayıp yıkamadığının dahi kontrol edildiğini anlattı.

Y'nin iddiasına göre konutta halılara basmak kesinlikle yasaktı. Kuru temizlemeden getirilen kıyafetlerin askılarının bile tek tek ıslak mendille silinmesi gerekiyordu.

Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası

Eski çalışan, bu kurallardan birinin eksik uygulanmasının Sara Netanyahu'nun sert tepkisine yol açtığını ileri sürdü. Y'nin anlatımına göre Netanyahu'ya ait bir takım elbisenin askısının yeterince temizlenmediğini fark eden Sara Netanyahu, takım elbiseyi askılıktan çıkararak yere fırlattı ve ek temizlik masrafını çalışanın maaşından tahsil edeceğini söyleyerek bağırdı.

ÇÖPE ATILAN EŞYALAR BİLE TEK TEK KONTROL EDİLİYORDU 

Y, konuttaki uygulamaların yalnızca temizlikle sınırlı olmadığını da öne sürdü.

Eski çalışanın iddialarına göre, Sara Netanyahu'nun onayı alınmadan çöp atılması durumunda çalışanlara hakaret ediliyordu. Hatta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun çöpe attığı eşyaların dahi Sara Netanyahu tarafından tek tek incelendiği belirtildi.

Y ayrıca konutta yemek sonrasında uygulanan temizlik prosedürlerini de anlattı.

İddiaya göre her çatal ve bıçak, bulaşık makinesine yerleştirilmeden önce üç ayrı ıslak mendille siliniyordu. Bulaşık yıkama sırasında kırılan her bardak için ise çalışanlardan ücret talep ediliyordu.

Konuttaki zeminlerin de bebek mendilleriyle temizletildiğini öne süren Y, temizlik uygulamalarının çalışanlar açısından ciddi bir yük oluşturduğunu söyledi.

Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası

YAKLAŞIK 400 ÇİFT AYAKKABI 

Y'nin anlattığı bir başka uygulama ise konuttaki ayakkabılarla ilgiliydi.

Eski çalışana göre konutta bulunan yaklaşık 400 çift ayakkabının tamamı ıslak mendille temizletiliyordu. Çalışanların temizlik sırasında ellerini ayakkabıların içine sokması halinde ise azarlandıkları iddia edildi.

Y'nin anlatımına göre bu uygulamalar, konuttaki temizlik işlerinin sıradan bir çalışma düzeninin çok ötesine geçtiğini gösteriyordu.

YABANCI ÇALIŞANA SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ YİYECEK VERİLDİ  

Y ayrıca konutta çalışan Afrikalı bir yabancı personelin de kötü muamele gördüğünü iddia etti.

Eski çalışanın anlatımına göre bu çalışanın yemek ve içmek için mola vermesine izin verilmedi. Y, diğer çalışanlara söz konusu personele son kullanma tarihi geçmiş yiyecek verilmesi yönünde talimat verildiğini de öne sürdü.

Y, Sara Netanyahu'nun kendisine yönelik üç ayrı fiziksel müdahalede bulunduğunu, kendisini ittiğini de iddia etti.

Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası

 İLK SUÇLAMA DEĞİL 

Sara Netanyahu hakkında çalışanlara yönelik kötü muamele iddiaları ilk kez gündeme gelmiyor.

Kanal 12'nin 2026'da yayımladığı başka bir haberde, Başbakanlık konutuna catering hizmeti veren bir çalışan da Sara Netanyahu'nun kendisine yönelik kötü davranışlarda bulunduğunu iddia etmişti. Çalışan, Netanyahu'nun üzerine domates ve zeytin attığını öne sürmüş, Netanyahu cephesi ise suçlamaları reddetmişti.

Geçmiş yıllarda da Başbakanlık konutunda çalışan eski personeller benzer iddialarda bulunmuştu. Bunların en bilinenlerinden biri Meni Naftali'nin açtığı davaydı. Naftali, çalışma döneminde aşağılayıcı davranışlara ve kötü muameleye maruz kaldığını ileri sürmüştü.

Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası

BAŞBAKANLIK OFİSİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Y'nin Kanal 12'ye yaptığı açıklamaların ardından Başbakanlık Ofisi suçlamaları reddetti. Sara Netanyahu cephesi de daha önce olduğu gibi kendisine yöneltilen kötü muamele suçlamalarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Binyamin Netanyahu, Başbakanlık, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İsrail Netanyahu’nun eski çalışanı konuştu: Başbakanlık konutunda “ırkçılık, baskı ve fiziksel şiddet” iddiası - Son Dakika

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