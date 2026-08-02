Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak - Son Dakika
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Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

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Küresel gerilimler ve yükselen döviz kurunun etkisiyle akaryakıtta zam yağmuru sürerken, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL artış bekleniyor.

Küresel enerji piyasalarında tırmanan jeopolitik krizler ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Benzin ve motorine yapılan rekor zamların ardından yeni bir artış daha bekleniyor.

 2,45 TL'LİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre fiyatına 2,45 TL zam yapılması öngörülüyor. Artışın pompaya yansımasıyla birlikte, özellikle maliyet avantajı nedeniyle otogaz tercih eden sürücülerin bütçesi bir kez daha zorlanacak.

Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

BENZİN VE MOTORİNDE SON DURUM 

Akaryakıt ürünlerinde son olarak cuma günü motorinin litre fiyatına 3,70 TL zam uygulanmıştı. Son güncellemelerle birlikte büyükşehirlerdeki akaryakıt fiyatları şu seviyelerde seyrediyor:

  • Motorin: İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 80,94 TL
  • Benzin: İstanbul'da litre fiyatı yaklaşık 67,13 TL
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

KÜRESEL KRİZLER VE DÖVİZ KURU FİYATLARI TIRMANDIRIYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki durdurulamayan yükselişin arkasında küresel çaptaki askeri ve siyasi gerilimler yatıyor. ABD ile İran arasındaki sıcak çatışmalar, Yemen-Suudi Arabistan hattındaki gerginlik ve Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği belirsizlikler Brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken; iç piyasadaki döviz kuru hareketliliği de zamları tetikleyen ana unsurlar arasında yer alıyor.

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Son Dakika Akaryakıt Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • caps lock caps lock:
    Çok iyi oluyor. Daha da zammm dahadaa haydiii zamcııııı.... 7 2 Yanıtla
  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    Avrupa da böyle akaryakıta zam yok hakikatda Avrupa bizi kıskaniyor bunlar bu zamla nasıl başa cıkıyor diye 4 1 Yanıtla
  • deniz memiş deniz memiş:
    devam ke 3 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    selamiiii koooossss meydanda hemde 24 Kisi birden. 3 0 Yanıtla
  • 7 İphone 7 İphone:
    algı yapmayın lütfen ona zam denmez cüzzi bişi şöyle zamcık desek olur 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak - Son Dakika
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