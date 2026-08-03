Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı - Son Dakika
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Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde 19 yaşındaki genç kadın, erkek arkadaşının kendisini demir sopayla darp ettiğini ve kızgın yemek kepçesiyle kollarını yaktığını belirterek polise sığındı. İhbar üzerine gözaltına alınan 20 yaşındaki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir şahıs, evinde ağırladığı kız arkadaşını darbedip kızgın metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sokullu Sokak’ta bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 19 yaşındaki A.Y.G. adlı genç kadın, erkek arkadaşı D.Ç.’nin (20) evindeyken korkunç bir saldırıya uğradı. Saldırıdan kurtulduktan sonra polise sığınan genç kadın; erkek arkadaşı D.Ç.'nin kendisini tekme ve yumruklarla darp ettiğini, demir sopayla vurduğunu, ateşte ısıttığı metal yemek kepçesiyle kollarını yaktığını ve ağır hakaretlere uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı

ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

İhbarın ardından zaman kaybetmeden harekete geçen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli D.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu ve işlemleri tamamlanan zanlı, bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Son Dakika Güncel Bir ilimiz bu vahşeti konuşuyor! 19 yaşındaki kız arkadaşına kabusu yaşattı - Son Dakika

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