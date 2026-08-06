Bursa\'da Orman Yangını

BURSA'da, Uludağ yolu kenarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Osmangazi ilçesi Bağlı Mahallesi Uludağ Yolu üzerinde saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle yayılırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, arazöz ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.