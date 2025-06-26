Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Cumalıkızık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına 2 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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