Bursa\'da Orman Yangını Kontrol Altında

1) BURSA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
3 HELİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLİYOR
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'ndeki orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, 3 helikopter, 9 arazöz ve 6 iş makinesi ile müdahale sürüyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Yörükler Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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