Bursa'da Otomobil Çarpması: Bir Kişi Ağır Yaralı
Bursa Nilüfer'de otomobilin çarptığı Abdullah Aktiz ağır yaralandı, hayati tehlikesi sürüyor.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı.
Muhammed Mustafa D. idaresindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi'nde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 53 yaşındaki Abdullah Aktiz'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Aktiz, yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Aktiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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