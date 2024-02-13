Bursa'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa\'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde aşırı hız nedeniyle takla atan otomobil, tarlaya uçtu. Kazada sürücü Haşim Güngör ve Fahriye Dalyan hayatını kaybederken, Muharrem Dalyan ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 14:14  Güncelleme: 14:18
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde takla atıp, tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Haşim Güngör (62) ile Fahriye Dalyan (58) hayatını kaybetti; Muharrem Dalyan (62) ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Bursa- Çanakkale kara yolu Tophisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre; aşırı hızlı giden Haşim Güngör idaresindeki 17 KP 227 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atıp, savrulan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. İhbarla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Güngör, Fahriye Dalyan ve Muharrem Dalyan ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Haşim Güngör ile Fahriye Dalyan hayatını kaybetti. Muharrem Dalyan'ın da durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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