Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.G. yönetimindeki 16 AJJ 227 plakalı otomobil, Halitpaşa Mahallesi Kırkdamla Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Savrulan araç, taş bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücünün yanı sıra, aynı aileden A.G, Ö.G. ve H.G. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı - Son Dakika
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