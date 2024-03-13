Bursa\'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Buket Aydın'dan canlı yayında tepki çeken sözler: Bu arada oyum size değil Ekrem Bey

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'u konuk eden sunucu Buket Aydın, Ekrem İmamoğlu'nun ev kadınlarıyla ilgili sözlerine tepki göstererek "Oyum size değil Ekrem Bey, bunu da söylemek isterim" dedi. Aydın'ın sözleri yayını takip eden kendi izleyicilerini bile isyan ettirirken, sosyal medya üzerinden yorum yapan çok sayıda kişi göz önündeki ünlü kişilerin tarafsız kalmaları gerektiği görüşünde birleşti.