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Bursa'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 41,8 Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 41,8 Litre Ele Geçirildi

Mudanya ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, polis ekipleri tarafından 41,8 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesini önlemek için çalışmalarını sıklaştırdı. İlk operasyonda 10,8 litre sahte viski bulunurken, ikinci operasyonda ise yabancı plakalı bir araçta 31 litre kaçak alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bursa\'da Sahte ve Kaçak İçki Operasyonu: 41,8 Litre Ele Geçirildi
23.12.2023 - 15:21,
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 41,8 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sıklaştırdı.

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen bir operasyonda 8 adet birer litre ve 4 adet 70 cc'lik şişelere doldurulmuş el yapımı olduğu değerlendirilen toplam 10,8 litre sahte viski ele geçirildi.

Başka bir operasyonda ise yabancı plakalı araçta yurt dışı bandrollü birer litrelik 16 adet viski, 10 adet votka ve 5 adet rakı olmak üzere 31 litre kaçak alkol bulundu.

Piyasaya sahte ve kaçak alkol sürmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler S.A. ve A.H, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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