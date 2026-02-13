Bursa'da Şerit Kavgası Kamerada - Son Dakika
Bursa'da Şerit Kavgası Kamerada

13.02.2026 10:49
Bursa'da iki sürücünün şerit kavgası, motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Ankara Yolu'ndan kent merkezi istikametine seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü, bir anda araçlarıyla aynı şeride geçti. Sürücüler, araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek trafiği tehlikeye attı. Aynı şeridi paylaşmaya çalışan sürücülerin 'şerit' kavgası, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

