Bursa'da Silahlı Saldırı: 4 Tutuklama

BURSA'da İbrahim Çelik'in hayatını kaybettiği kahvehane çıkışı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 6 Şubat'ta saat 22.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kahvehaneden çıkıp araçlarına binmek isteyen Zekeriya Ç. ile İbrahim Çelik'e, bir otomobilden peş peşe ateş açıldı. Yaralanan 2 arkadaş yere yığılırken, saldırganlar araçla bölgeden uzaklaştı. Yaralılar, ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken; olay yerinde 10 boş kovan bulundu. Soruşturma sürerken, yaralılardan İbrahim Çelik, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Zekeriya Ç.'nin tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

'İKİZ PLAKA' ARAÇLARLA GELMİŞLER

Diğer yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 280 saatlik kamera kaydını inceleyerek, şüphelilerin olay yerine 'ikiz plaka' olarak tabir edilen 3 farklı araçla geldiklerini tespit etti. Olayın ardından araç değiştirerek İstanbul'a kaçtıkları belirlenen 33 suç kaydı bulunan B.Ö., 22 suç kaydı bulunan H.N., 9 suç kaydı bulunan M.D., 6 suç kaydı bulunan F.K. ile 1 suç kaydı bulunan E.K. isimli 5 şüpheli, Bursa ve İstanbul'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K., B.Ö., H.N. ve M.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK- Kamera: BURSA,