Bursa’da Solistler Geçidi Konseri

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, "Solistler Geçidi" konseri düzenledi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere Bursalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Orkestra ve solistler, Anadolu'nun ezgi ile türkülerinden oluşan geniş bir repertuvara yer verdi. Seslendirilen eserlere izleyiciler zaman zaman eşlik etti.

Konser sonunda orkestra, solistler ve şef uzun süre ayakta alkışlandı.