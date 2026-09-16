Bursa'da suç örgütlerine eleman temini paylaşımı yapan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Bursa'da suç örgütlerine eleman temini paylaşımı yapan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bursa\'da suç örgütlerine eleman temini paylaşımı yapan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Bursa'da suç örgütlerini öven ve silahlı eylemler için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımları yapan 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin evlerinde çok sayıda fişek ele geçirildi.

BURSA'da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; suç örgütlerini ve örgütsel faaliyetleri özendirici ve övücü nitelikte sanal medya paylaşımları yapan, bu yapılar içerisinde yer almak isteyenlere yönelik çağrılarda bulunan ve silahlı eylemlerde kullanılmak üzere eleman teminine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulundukları tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için 18 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı ebatlarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

GASP 250 BİN TL, YURT DIŞINA KAÇAKÇILIK 11 BİN AVRO

Sanal medya üzerinden kurdukları mesajlaşma grubunda eylemleri için liste oluşturan şüphelilerin; 'Tetik ve yaralama işleri', 'Kundaklama işleri', 'Kaçakçılık işleri', 'Uyuşturucu işleri' ve 'Sahte bilgi işleri' başlıkları altında, 250 bin liradan 11 bin avroya (yaklaşık 618 bin TL) kadar fiyat belirledikleri görüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da suç örgütlerine eleman temini paylaşımı yapan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da suç örgütlerine eleman temini paylaşımı yapan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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