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Bursa'da Sürücü Sayesinde Çocuk Kazadan Kurtuldu - Son Dakika
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Bursa'da Sürücü Sayesinde Çocuk Kazadan Kurtuldu

Bursa'da park halindeki otomobilden inip yola fırlayan 5 yaşındaki çocuk, sürücünün manevrası sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, sürücü çocuğu fark ederek manevra yaparken, otomobil park halindeki minibüse çarptı.

02.01.2024 - 16:29,
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BURSA'da aniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden inip, ailesinin yanına giden H.Ç., bir süre sonra yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada sokakta seyreden otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan çocuğu fark edip, manevra yaptı. H.Ç. de aracı görünce koşarak geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu. (DHA)

Bursa\'da Sürücü Sayesinde Çocuk Kazadan Kurtuldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Sürücü Sayesinde Çocuk Kazadan Kurtuldu - Son Dakika
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