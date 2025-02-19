Bursa'da Süt Dağıtımı Tartışması: Başkan Bozbey ve AKP'li Üye Arasındaki Restleşme

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(İSTANBUL) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Partili Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi Ali Sait Adiloğlu'nun kantin kart ile öğrencilere süt dağıtımı ve emekli kart vaatlerini yerine getirmediği iddiasına ilişkin "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorarsan cevabı alırsın. Milli Eğitim izin vermediği ve talebimize yanıt vermediği için şu ana kadar bunu gerçekleştiremedik. Onay almak zorundayız, izin vermedi bugüne kadar" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şubat ayı meclis toplantısının ikinci oturumu dün yapıldı. Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında Belediye Hizmet Binası'nda yapılan toplantıda AKP'li meclis üyesi Ali Sait Adiloğlu söz aldı. Bozbey'in seçim döneminde verdiği kantin ve emekli kart vaadini yerine getirmediğini ileri süren Adiloğlu, "İki eğitim dönemi geçti. Sütler mi kesildi, simitler nerede, kantin kart nerede" diye sordu.

"İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorarsan cevabı alırsın"

Bunun üzerine Bozbey de "Bu soruları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne sorarsan cevabı alırsın. Kantin kartla ve özellikle sütle ilgili Milli Eğitim İl Müdürü izin vermediği ve talebimize yanıt vermediği için şu ana kadar bunu gerçekleştiremedik. Onay almak zorundayız, izin vermedi bugüne kadar" yanıtını verdi.

"Marta kadar 41 faturayı belediyeye kesti"

Adiloğlu'nun "Yapamayacağınız, göreviniz olmayan bir vaadi insanlara sunmayın. Bunu o zaman DSİ yapsın, diğerini Karayolları yapsın. Siz de çıkın, harmandalı oynayın, düğünlerde göbek atın" ifadelerinin ardından Bozbey, elindeki belgeyi göstererek "Senin derdini biliyorum, derdin bunlar. Burada sadece Ali Sait Adiloğlu'nun 41 tane faturayı belediyeye 2024 Mart'a kadar kestiğini göstermek istiyorum. Sebebi ondan arkadaşlar" dedi.