Bursa'da Taksi Kazası: Avukat Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da Taksi Kazası: Avukat Ağır Yaralandı

Bursa\'da Taksi Kazası: Avukat Ağır Yaralandı
28.06.2026 13:43
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Bursa'da taksinin çarpması sonucu avukat Berşan Uğuş ağır yaralandı, hayati tehlikesi sürüyor.

BURSA'da taksinin çarptığı Avukat Berşan Uğuş (23) ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 26 Haziran'da Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 16 T 0599 plakalı taksi, yol kenarında bekleyen Avukat Berşan Uğuş'a çarptı. Uğuş, aracın altında kalarak bir süre sürüklendi. Çevredekiler, taksiyi kaldırarak Berşan Uğuş'u bulunduğu yerden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğuş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berşan Uğuş'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücü İsmail Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Kaza, Son Dakika

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