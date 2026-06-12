Bursa\'da Tartışma Kanlı Bitti

ŞÜPHELİ YAKALANDI
Bursa'da tartıştığı Oğulcan Dinç'i (26), karnından tabancayla ağır yaralayan Fırat D. (21), Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumetin bulunduğunu söylediği belirtildi. Fırat D.'nin sorgusu sürüyor.
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