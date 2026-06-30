Bursa\'da Tay Satışından 18 Milyon Lira Gelir Elde Edildi

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 18 milyon 220 bin lira gelir elde edildi.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede 60 Arap koşu tayı, hibrit (online ve salondan teklif verilebilen sistem) açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede, yarış dünyasının efsanelerinden "Özgünhan"ın yavrusu olan "Gökhan Oğlu" isimli tay, online verilen teklifle 1 milyon 970 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.

Satışa çıkarılan 60 taydan 29'u alıcı bulurken, satışlardan 18 milyon 220 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.