Bursa'da Tay Satışından 18 Milyon Lira Gelir Elde Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Tay Satışından 18 Milyon Lira Gelir Elde Edildi

Bursa\'da Tay Satışından 18 Milyon Lira Gelir Elde Edildi
30.06.2026 21:58
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Bursa'da düzenlenen ihalede 60 taydan 29'u satıldı, en yüksek teklif 1 milyon 970 bin lira oldu.

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen tayların satışından 18 milyon 220 bin lira gelir elde edildi.

Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen ihalede 60 Arap koşu tayı, hibrit (online ve salondan teklif verilebilen sistem) açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

İhalede, yarış dünyasının efsanelerinden "Özgünhan"ın yavrusu olan "Gökhan Oğlu" isimli tay, online verilen teklifle 1 milyon 970 bin liraya en yüksek fiyattan satın alındı.

Satışa çıkarılan 60 taydan 29'u alıcı bulurken, satışlardan 18 milyon 220 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ekonomi, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Tay Satışından 18 Milyon Lira Gelir Elde Edildi - Son Dakika

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