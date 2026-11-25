Bursa'da tırdan uçan karton kaskına yapıştı! Motosikletli görüşünü kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa-İstanbul Otoyolu'nda geri dönüşüm malzemesi taşıyan TIR'ın dorsesinden uçan karton, hareket halindeki motosikletlinin kaskına yapıştı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde görüşünü kaybeden motosiklet sürücüsü, TIR sürücüsüne tepki gösterdi.
BURSA'da otoyolda seyreden TIR'ın dorsesinden uçan karton, arkadaki motosikletlinin kaskına yapıştı. Motosiklet sürücüsünün önünü görmeden ilerlediği anlar, kask kamerasına yansıdı.
Bursa- İstanbul Otoyolu'nda hareket halinde olan motosikletin sürücüsü, önünde ilerleyen geri dönüşüm malzemesi taşıyan TIR'ın dorsesinden uçan karton parçasının başındaki kaska yapışmasıyla zor durumda kaldı. O anlar, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte süratle giderken, kaskına karton parçasının yapışmasıyla görüşünü kaybeden motosikletlinin, TIR'ın sürücüsüne tepki gösterdiği görüldü.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?